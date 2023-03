Les femmes de Solvay mises à l’honneur pour les 160 ans de la société

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Pour ses 160 ans, Solvay publie, en avril, Adèle and the Women of Solvay. Un livre, pour l’instant disponible en anglais, qui met en lumière le rôle des femmes dans l’épanouissement du géant belge de la chimie – plus de 22 000 collaborateurs/trices dans 61 pays –, sa success story n’étant relatée jusqu’ici, comme souvent, que sous la forme d’une histoire d’hommes. Or, il y eut Adèle Winderickx, l’épouse d’Ernest Solvay, cocréateur (avec son frère Alfred) de la première usine Solvay, à Couillet, en 1863. Il y eut aussi les prestigieuses Marie Curie, Irène Joliot-Curie, Lise Meitner, Lucia de Brouckère, Carolyn Bertozzi, Katalin Karikó… Présentes aux conférences scientifiques organisées depuis ses débuts par le groupe ou bénéficiaires au fil du temps des Prix Solvay. Et il y a toutes celles qui y œuvrent aujourd’hui, sur quatre continents et à tous les échelons. Comme la Franco-Marocaine Ilham Kadri, CEO depuis 2019 et première femme à occuper cette fonction, qui nous confie avoir «trouvé trois points communs aux 24 profils de femmes auxquels le livre est consacré: la force, l’ambition et le courage. Le courage d’aller au-delà de ses propres peurs. Ces 24 profils féminins sont magnifiques et très inspirants.» Les bénéfices d’Adèle and the Women of Solvay iront «à l’éducation de petites filles et jeunes filles, de milieux défavorisés, qui veulent étudier les sciences ou le business».