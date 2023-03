Les écouteurs sans fil

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

C’est un appendice auditif destiné à écouter de la musique, mais aussi à s’éviter le bruit des autres. Ainsi, en 2024, on devrait vendre plus de 500 millions de paires d’écouteurs sans fil. Une mode qui n’est pas sans conséquence sur le papotage, dont il faut maîtriser l’étiquette. Au temps du Walkman, et jusqu’aux années 2000, la question de savoir si on pouvait parler à quelqu’un aux oreilles occupées ne se posait pas: personne ne parlait à ceux qui avait un casque filaire. Le fil blanc était très visible. L’arrivée, en 2017, des AirPods d’Apple (leader incontesté du marché) et de leurs rivaux a tout changé. Celui qui n’a pas d’écouteurs ne doit, bientôt, plus se demander s’il peut engager la conversation. D’autant que la fonction «speak to chat» se charge de mettre automatiquement la musique en pause quand l’utilisateur entame une conversation. En résumé, c’est le monde à l’envers: c’est celui qui porte les écouteurs qui ouvre l’échange, choisissant de s’isoler complètement ou pas, d’en sortir ou pas. Ce sont plutôt des jeunes qu’on voit greffés d’écouteurs en permanence. Et eux, ça les énerve quand leurs aînés n’en portent pas dans les transports et les salles d’attente, par exemple, pour leurs visios ou pour regarder leurs vidéos. Ces derniers ne maîtrisent aucune autre base que celle qui veut que le port d’écouteurs signale que l’on ne souhaite pas être interrompu. Dans ce monde à l’envers, la règle de base, c’est «t’as pas d’écouteurs, t’écoute pas!».