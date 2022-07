Les Ardentes du 07 au 10/07

Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Le contenu intégré souhaite enregistrer et/ou accéder à des informations sur votre appareil. Vous n’avez pas donné l’autorisation de le faire.

Pour inaugurer son nouveau site, le festival liégeois sort la grosse artillerie avec une affiche dantesque. L’ amateur de rap retrouvera une bonne partie de sa playlist Spotify. Que l’on évoque aussi bien les têtes d’affiche – américaines (Tyler, the Creator, Megan Thee Stallion, A$AP Rocky, etc.), françaises (PNL, Ninho, Orelsan, SCH), belges (Stromae, Damso, Hamza) – que les nouveaux venus (La Fève, So La Lune, Eesah Yasuke).