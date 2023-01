Le télétravail fait baisser l’absentéisme

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

FAUX

Malgré la généralisation du télétravail, l’absentéisme au travail augmente en Belgique. D’après la société de ressources humaines SD Worx, celui-ci s’élevait à 6,6% en 2022, en hausse de 0,6% par rapport à 2021. 6,6% de journées de travail qui n’ont donc pas été prestées pour cause de maladie. «Au début de l’année 2022, nous avons fait face à un nouveau pic de la crise du coronavirus. A partir du mois d’avril, nous avons entrevu un déclin. En septembre, l’absentéisme de courte durée a connu une nouvelle augmentation, mais nous le constatons également dans l’année de référence 2019. L’automne engendre traditionnellement une vague de rhumes et de grippes. Néanmoins, le pic de décembre a été particulièrement frappant, par rapport à 2021 et 2019», observe François Lombard, consultant chez SD Worx. En juillet dernier, Securex faisait le même constat. «Les absences de courte durée pour cause de maladie ont augmenté plus fortement chez les employés. Revenus en nombre sur leur lieu de travail, ils ont eu moins le réflexe ou l’opportunité de télétravailler en cas de petits problèmes de santé», explique Stéphanie Heurterre, chez Securex. Même s’il augmente, l’absentéisme est toutefois le plus faible dans les deux Brabant ainsi qu’à Bruxelles, paradoxalement les régions qui comptent le plus d’organisations ayant des employés de bureau.