FAUX

Pour éviter les effets secondaires des antidépresseurs, les scientifiques cherchent des solutions plus sûres et naturelles. D’après le site néerlandais ABC Gezondheid, évoquant une étude iranienne de 2014, le safran serait ainsi aussi efficace que les antidépresseurs. Les chercheurs avaient rassemblé quarante personnes avant de les répartir en deux groupes: l’un reçut un antidépresseur (fluoxétine), l’autre du safran sous forme de gélules. Après trois et six semaines, leur humeur fut évaluée. On ne constata aucune différence significative entre les deux groupes. Le site cite une deuxième étude iranienne, qui tire les mêmes conclusions. Interrogé par Knack, le professeur de psychiatrie Manuel Morrens (UAntwerpen et UPC Duffel) ne cache pas son scepticisme. «Une méta-analyse récente révèle qu’on ne peut pas prétendre que le safran est plus efficace que les antidépresseurs. La conclusion la plus optimiste, c’est qu’il n’est “pas inférieur” aux antidépresseurs. En d’autres termes, il ne fonctionne pas plus mal. Mais il s’agit d’un nombre limité d’études toutes iraniennes – provenant pour la plupart du même groupe d’étude, avec seulement trente à soixante sujets à chaque fois alors que la littérature sur l’efficacité des antidépresseurs est basée sur des dizaines de milliers de sujets dans le monde.»