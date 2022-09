Le roi Midas a des oreilles d’âne

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Le 25 septembre, à 11 heures précises, une nouvelle fresque de Sara Conti sera inaugurée au centre de Dinant, à même l’ Académie des beaux-arts. Cet événement, dont on nous promet qu’il contribuera à amorcer un parcours street art dans la ville, marquera également la fin de l’exposition que le centre culturel local a consacré à l’œuvre libre, iconoclaste et passionnante de cette artiste montoise. Sara Conti est l’une des pionnières belges de l’art urbain, avec, notamment, le collage d’images imprimées – des matriochkas, figures féministes parties à l’assaut des villes et véritables «tigresses de papier», selon les mots du critique d’art Paul Ardenne. Cette fois, point de poupées russes dans la ville du rocher Bayard mais une peinture murale sur panneaux amovibles réalisée à main levée et déployant une veine mythologique méconnue, immanquablement politique, autour de la légende du roi Midas.