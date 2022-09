Le chaos Ecolo à Bruxelles

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Ecologiste dans mon action quotidienne, cycliste régulier et usager des transports en commun, je dénonce l’anarchie de la politique de mobilité des verts à Bruxelles et d’Elke Van den Brandt (Groen) en particulier. Il suffit de se rendre chaussée d’Ixelles où blocs de béton, panneaux de circulation et trottinettes s’enchevêtrent dans l’anarchie la plus totale. […] Quant au plan Good Move, il part d’une bonne intention, mais se heurte à l’incohérence des politiques. C’est bien de renvoyer le trafic sur la petite ceinture, mais le chantier du tunnel Trône s’éternise. Rudi Vervoort (PS) affirme, la bouche en cœur, qu’il faudrait que les chantiers de la petite ceinture se fassent la nuit et le week-end… Pourquoi le gouvernement bruxellois n’y a-t-il pas pensé plus tôt? Ecolo et Groen sont champions pour dépenser sans compter l’argent du contribuable au nom de leurs dogmes, mais démontrent à nouveau leur incompétence à gérer la chose publique et, dans ce cas-ci, l’administration Bruxelles Mobilité.