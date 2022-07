Le boulet à la liégeoise

Hyun Frère – Sauvage

Depuis son Sauvage niché dans la verdure des hauteurs de Liège, Hyun Frère imagine une cuisine élégante et irrévérencieuse, qui marie les codes de la gastronomie française aux ingrédients et préparations venus de contrées plus exotiques. Et pourtant, à l’heure du repas préservice, celui qui a fait ses gammes au Jardin des Bégards et chez Arabelle Meirlaen se voyait souvent confier la préparation d’une marmite de boulets à la liégeoise pour l’équipe. «Au-delà du côté chauvin, je pense que ce plat plaît parce qu’il a quelque chose de très gourmand et généreux. Il est simple, accessible, fédérateur.» Et incroyablement versatile: ainsi que le jeune chef le souligne, la boulette se retrouve sous une forme ou l’autre dans toutes les cultures, raison pour laquelle il a décidé de revisiter la recette en y invitant l’acidité du kimchi, un mets coréen à base de légumes fermentés. «Cela rend la préparation plus digeste, en lui apportant un peu de fraîcheur, car le boulet a tendance à être très sucré. C’est intéressant de bousculer les codes, tant qu’il y a une cohérence gustative.» Et qu’on respecte un certain équilibre: «C’est le ventre qui doit dicter les accords: si c’est trop sucré, c’est immangeable, trop acide, pareil ; surtout, il ne faut pas trop lier la sauce. L’important, c’est d’incorporer chaque ingrédient de manière réfléchie. Compliquer une recette simple relève souvent de la poudre aux yeux, et cela déséquilibre complètement le plat.» Un sacrilège pour un Liégeois.

Sauvage, 151 route du Condroz, à Angleur. Retrouvez la recette sur levifweekend.be