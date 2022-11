La vie en boule

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

La boule à neige… Ce truc mi-kitsch mi… kitsch, mais attendrissant. Un objet étrange, auquel certains vouent un culte et qui connaît un regain de hype. Un objet sur lequel Mohamed El Khatib et Patrick Boucheron se sont penchés.

Le premier, auteur et metteur en scène, footballeur pro dans une première vie, est coutumier des petits faits épidermiques qui révèlent la profondeur de la vie. Après une carrière «ballon rond» express, il entame des études universitaires. Agrégé de sociologie, il produit des textes profonds autant que superficiellement emportants (Finir en beauté et L’Amour en Renault 12 – sur sa mère, sa mort et ses amours, Stadium – sur les supporters de foot, C’est la vie, La Dispute…). Le second, spécialiste du Moyen Age et de la Renaissance, animateur d’Histoire de sur France Inter, est un éminent analyste des infimes matériels qui disent la vie et ses histoires. Résulte de la rencontre de ces deux-là et d’une boule à neige une performance qui renseigne et qui fait rire, histoire de mieux comprendre ces petits objets transparents et bavards… et de nous comprendre. Parce qu’une boule à neige, c’est un lieu, un événement, un objet multitâche – du presse papier à l’objet de collection en passant par le jeu magique pour enfant émerveillé.

Les deux protagonistes enfilent les récits, témoignages et analyses avec humour et délicatesse. Et le Théâtre de Namur de profiter de l’aubaine de cette conférence intello-douce pour organiser un Festival du kitsch, soit une installation de beaux objets et accumulations en tout genre scénographiées par Vanessa Mohrhardt et Fabian De Backer, un appel à dons d’objets kitch (libérez-vous et/ou libérez vos étagères! ) et un atelier de boule à neige (sur liste d’attente). Un programme à en perdre… la boule.