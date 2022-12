La réussite du CESS en baisse

La ministre de l’Education, Caroline Désir (PS), vient de livrer les résultats de la réussite, en juin 2022, du certificat du 1er degré de l’enseignement secondaire (CE1D) et du certificat de l’enseignement secondaire supérieur (CESS). Pour le CESS, par rapport à 2021, la baisse apparaît tant en français (82,8% contre 88,6%) qu’en histoire (81,5% contre 87,2%). Pour le CE1D, les résultats sont variables: 48,9% en mathématiques en 2022, contre 51,1% en 2021, 81,2% en français, contre 87,1%, 48,8% en sciences, contre 76,2% en 2021 et 70% en langues modernes contre 64,8% en 2021. Pour la ministre, il est probable que ces différences de résultats sont le fruit de plusieurs facteurs sans qu’il soit possible d’évaluer précisément l’impact de chacun d’eux.