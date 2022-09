La réputation ou l’audience

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

C’est au bout de deux semaines de polémique et d’une flopée de mises en garde de la part d’experts que la VRT a consenti à retirer de son offre le documentaire controversé FIRE (NDLR: des portraits de jeunes qui tentent de devenir rapidement financièrement indépendants ou riches sans avoir à travailler, Le Vif du 8 septembre). Fait remarquable, cela s’est produit par le biais de journalistes d’investigation de cette même VRT qui ont réussi à découvrir ce que plusieurs spécialistes pouvaient relever dès le début, à savoir que quelques acteurs du documentaire sentaient la tromperie et la manipulation à des kilomètres à la ronde, avec de possibles conséquences pénales pour l’un d’eux, le tout rapporté de manière insuffisamment expliquée dans la série.

La VRT estime toujours que ce péché par imprudence ne mérite ni excuses ni mea culpa et fait savoir que ce n’est qu’en raison de plaintes persistantes que la décision du retrait a été prise. Posture aussi scandaleuse qu’indécente. VRT Max est le canal digital flambant neuf de la chaîne, qui s’adresse aux groupes et générations qui regardent la télé et écoutent la radio de manière moins «analogique».

Le citoyen est en droit d’y attendre de la VRT le même contrôle de qualité et la même crédibilité que pour tout autre reportage, fût-il produit par une société extérieure. Il s’agit d’une série documentaire qui, tant par la forme que par le canal de diffusion, vise explicitement les jeunes. Et qui, sans trop de contrepoids, les livrait à une poignée d’aventuriers et d’imposteurs de la finance.