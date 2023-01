Excepté l’efficacité du juge Michel Claise et son équipe, pourtant décimée par les coupes budgétaires successives des derniers gouvernements, la «petite» Belgique semble avoir échoué aux rendez-vous de son histoire à la fin de l’année 2022. Après des Diables Rouges méconnaissables, la mise en danger de la démocratie par certains de nos politiciens au comportement lamentable et récurrent, le mauvais tournant énergétique, voilà que nos anciens «colonisateurs» hollandais du Leo Belgicus nous ont donné une leçon en cette matière si sensible. Chez nous, l’occasion était aussi belle que pour nos voisins de tourner définitivement une page très sombre de notre passé colonial. Deux ans et demi de longues tractations en commission spéciale n’ont rien donné, la faute à quelques ultraconservateurs des partis… fondateurs de notre cher «petit» royaume décolonisé. Tout ça pour ça!