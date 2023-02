La majorité des tués sur les routes sont des hommes

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

VRAI

La semaine dernière, le gouvernement français lançait une campagne de sécurité routière ciblant uniquement les hommes. En effet, en 2022, ceux-ci constituaient 78% des personnes tuées sur les routes de l’Hexagone (et 84% des responsables présumés des accidents mortels). Selon les autorités françaises, les stéréotypes de la masculinité ont la vie dure. Ces derniers contribuent à «perpétuer l’idée que l’homme, contrairement à la femme, aurait une forme d’aptitude naturelle pour la conduite, transformant ainsi vitesse excessive, dépassement dangereux ou certitude de tenir l’alcool en signes d’une compétence toute masculine». En Belgique, les chiffres de l’Institut de la sécurité routière Vias montrent une tendance similaire: en 2021, 71% des victimes d’accidents mortels étaient du sexe masculin. Ces chiffres s’expliquent en partie par le fait que les hommes parcourent plus de kilomètres en voiture que les femmes, mais ce n’est pas là la seule explication. «Les hommes ont tendance à avoir des comportements plus transgressifs au volant, que ce soit en ce qui concerne la vitesse, le taux d’alcoolémie, le port de la ceinture ou la distraction au volant», détaille Shirley Delannoy, chercheuse à l’institut Vias. «L’adage “femme au volant, mort au tournant”», est donc loin d’être correct, conclut-elle.