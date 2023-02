Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

C’est un peu comme l’exhibitionniste qui, dans la rue, ouvre grand son trench-coat pour montrer aux passants son organe, la «dick pic» (photo de pénis) non sollicitée. Et c’est une réelle plaie du cybersexisme. Ainsi ces chiffres, issus d’une enquête conduite par la secrétaire d’Etat à l’Egalité des genres, à l’Egalité des chances et à la Diversité: un jeune entre 15 et 25 ans sur cinq déclare avoir reçu une photo à caractère sexuel sans y avoir consenti, comme ça, sans présentation. Evidemment, cette proportion est nettement plus élevée parmi les filles. Elle culmine à 62%. La majorité des victimes avouent s’être senties «embarrassées», «en colère», «furieuses». Qui sont les envoyeurs? Le plus souvent, la dick pic émane d’une personne inconnue. Il s’agit principalement d’une «technique» de drague… En envoyant ce type d’image, elle espère en recevoir en retour et «séduire» le ou la destinataire. Derrière un écran, les auteurs n’ont pas nécessairement conscience des dommages qu’ils causent. On pourrait, en quelque sorte, les comparer à des pilotes de chasse qui, à l’abri dans leur cockpit, ne réalisent pas les dégâts occasionnés par leurs bombes. Mais les mêmes n’oseraient pas se défroquer en rue ou en cours. Pourtant, ce n’est pas très différent de l’exhibitionnisme. L’arsenal judiciaire s’est donc étoffé. Dès l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal (adopté en première lecture par le gouvernement fédéral en novembre dernier), l’envoi de dick pics sera punissable. D’autres faits qui, hier, n’étaient pas sanctionnés tombent sous le coup d’infractions pénales. Ainsi du cyberharcèlement, mis sur le même pied que le harcèlement et qui peut conduire à des peines de trois ans d’emprisonnement, davantage si la victime est mineure ou en situation de vulnérabilité, si l’auteur se trouve en situation d’autorité ou de confiance. Davantage aussi dans le cas de cyberharcèlement en groupe, en raid. L’ enjeu, désormais, ce sera la mise en application du droit. C’est la crainte. D’ailleurs, la question de légiférer, ou pas, en la matière, divise les féministes. Les unes estiment qu’il le faut, parce que c’est grave et que ne pas le faire revient à dire que ce n’est pas une agression sexuelle, à nier que l’on est dans un rapport de pouvoir. Les autres considèrent que la voie légale n’est pas la plus pertinente, parce que les plateformes numériques tardent à répondre aux autorités, que les policiers ne sont pas formés aux violences en ligne, et que tout est fait pour culpabiliser la victime. Le mieux, le plus stratégique pour elles: l’éducation, l’éducation, l’éducation.