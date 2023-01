«Selon les dernières données d’Eurostat, la baisse plus importante de la production en Belgique (-10,3% sur un an en août 2022), comparée à tous les Etats européens, s’explique principalement par le recul de la production dans l’industrie pharmaceutique (-50,9% à un an d’écart).»

Source: Le ministre de l’Economie, Pierre-Yves Dermagne (PS), sur le site de la Chambre, le 17 janvier.