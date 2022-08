Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Le contenu intégré souhaite enregistrer et/ou accéder à des informations sur votre appareil. Vous n’avez pas donné l’autorisation de le faire.

«Pour la première tournée, nos parents nous ont emmenés à l’aéroport comme si on partait en colo. Alors qu’on allait plutôt au bordel…» Après 50 ans à courir les routes et à remplir les stades, Kiss est actuellement en train de donner ses derniers concerts. Alors que le End of the Road World Tour fait un tabac, le documentaire en deux parties de D.J. Viola retrace l’extraordinaire et mouvementé parcours de l’un des groupes les plus spectaculaires de l’Histoire. Explosions, fumées, fusées. Tenues SM, sang qui dégouline, maquillage façon Kabuki… Entrecoupés par des interviews du guitariste Tom Morello, de Dave Grohl, du producteur Bob Ezrin, les propos de Paul Stanley et Gene Simmons racontent leur enfance, leur rencontre, leur look inspiré par les New York Dolls («androgynes, on ressemblait à des footballeurs américains déguisés en drag queens»). Ils reviennent sur leurs succès, leurs déboires, leur mégalomanie, la naissance de la Kiss Army et leur sens du marketing («Des préservatifs au cercueil, on vous accompagne dans toutes les étapes de la vie…»). Le rock dans ce qu’il a de plus théâtral…