«Il y a moyen de se sevrer du sucre en trois semaines»

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

VRAI

(mais…) La semaine dernière, le bioingénieur Eric De Maerteleire affirmait au quotidien De Morgen qu’il y avait moyen de se sevrer des sucres ajoutés en trois semaines, même si la première semaine est très pénible. «Les avantages sont énormes: vous vous débarrasserez de l’excès de graisse et vous vous sentirez beaucoup plus alerte et en forme. Il suffit d’avoir le courage de s’y mettre et de persévérer pendant un certain temps», affirmait-il. Si c’est physiquement possible, ce n’est malheureusement pas aussi simple de se sevrer des sucres, tempère Isabelle Rome, nutrithérapeute et membre de l’UDNF (Union des nutrithérapeutes francophones). Elle préfère d’ailleurs parler de sucres raffinés (présents dans les pâtisseries, les friandises, etc.) «C’est effectivement une désintoxication similaire à n’importe quelle substance. En sept à dix jours, le corps est désintoxiqué, mais il faut mettre des stratégies en place car, après, il y a la dépendance psychique et morale propre à chaque individu. Cesser de manger du sucre n’est pas du tout une question de volonté, mais d’outils alternatifs, et de personnes qui n’ont pas les outils nécessaires pour gérer leurs émotions et leur stress. C’est un cheminement qu’il faut les aider à parcourir», conclut-elle.