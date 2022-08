Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Le contenu intégré souhaite enregistrer et/ou accéder à des informations sur votre appareil. Vous n’avez pas donné l’autorisation de le faire.

Du 12 au 14/08

Au fin fond de la Lorraine belge, du côté de Rossignol, le Gaume jazz a l’habitude de gazouiller un jazz tous publics. Annonçant pas moins de 120 artistes (avec quatre créations exclusives et deux hommages, à Toots Thielemans et Garrett List), il se dispersera sur pas moins de cinq scènes, sur lesquelles se produiront notamment Yôkaï, Funky Bodding, Margaux Vranken & Farayi Malek, Fabrice Alleman, etc.