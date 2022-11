Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Frédéric Kruczynski déploie une pratique multiple qui s’accommode tant de la sculpture que du dessin et de la peinture. L’ œuvre se veut accessible, pas simplement à travers son parti pris figuratif. Le travail proposé s’offre également à la faveur d’un culte voué aux formats réduits – le plasticien évoque régulièrement ses «petites sculptures monumentales de poche» – instaurant une véritable intimité avec le regardeur. Le tout déploie des «histoires sans parole» comme autant de microcosmes qui laissent place à l’imagination et l’interrogation. «Un univers de narration empli d’histoires de vie, de drames et de regards. Ce monde onirique, peuplé de personnages, reflète nos préoccupations», commente l’intéressé. Car, comme nous, ils «s’observent, marchent, discutent et s’interrogent sur ce qu’ils ont à faire».