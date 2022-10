Foot énerg(ét)ique

Ayez un comportement écoresponsable. Economisez l’énergie, nous dicte-t-on! […] Le 15 septembre au soir, match Standard-Bruges. Fin probablement tardive de la rencontre, assez pour allumer de puissants projecteurs. […] Raison de cette rencontre, et de bien d’autres, en soirée: droits TV, sans doute. Ceux-ci sont-ils si importants pour obliger une telle dépense d’électricité? […] Cherchez l’erreur. Et si tout le monde réfléchissait un peu plus loin que le bout de son nez, et de son intérêt économique ou financier, au choix? Changez de comportement, nous disent-ils…