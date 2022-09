Fair-play parental au foot

La fédération flamande de football mobilise les parents pour enrayer les escalades verbales. Chaque club désignera son «parent fair-play» appelé à calmer le jeu autour des terrains.



Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Assez de crêpages de chignon, d’insultes racistes, de gestes déplacés ou de coups de parapluie qui se perdent parfois au bord des terrains de foot amateur. Voetbal Vlaanderen part en guerre contre le manque de sportivité qui plombe trop souvent l’ambiance des matchs. Cinq cent nonante signalements enregistrés la saison dernière pour discrimination, racisme, harcèlement: «Trop is te veel.» La fédération veut en finir avec ces statistiques en forte hausse, alors que le retour à la compétition sonne aux quatre coins de la Flandre pour 156 000 jeunes footballeurs et que le ton risque à nouveau de monter dans les gradins ou à la buvette.

On se calme

Tous unis derrière le hashtag, #doedegijdatthuisook («tu te comportes aussi comme ça à la maison?»)? Joueurs et entraîneurs ne sont plus seuls à être visés par la campagne de sensibilisation, les parents sont désormais mis à contribution. Chaque club aura son «parent fair-play», désigné à chaque rencontre, qui sera chargé de sensibiliser les supporters à s’abstenir de tout comportement inapproprié et qui prendra langue avec le camp adverse et l’arbitre afin de trouver les moyens de prévenir l’escalade verbale. Pas question pour ce parent pacificateur de jouer au flic, plutôt d’inviter gentiment l’un ou l’autre spectateur un peu trop exalté à calmer ses ardeurs.

Autre innovation: l’introduction, à côté du classique classement par points, d’un «ranking» dédié à la sportivité.

Autre innovation: l’introduction, à côté du classique classement par points, d’un «ranking» dédié à la sportivité dont auront fait preuve les entraîneurs, dirigeants, supporters et papa/maman «fair play». A chaque rencontre, les équipes pourront accumuler jusqu’à cent points, la moitié attribuée par l’arbitre, l’autre moitié par l’adversaire du jour. Toute équipe qui terminera la saison avec un certain score aura droit à un certificat de «fair-play». Enfin, d’ici au 1er juillet 2023, chaque club devra disposer d’un point de contact intégrité à l’intention des victimes de tout comportement inapproprié.