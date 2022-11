Avec Demain Art, Diane van Impe et Florence Derck ont mis sur pied une plateforme de vente numérique pour les artistes émergents, vivant et travaillant en Belgique et ne bénéficiant pas encore du soutien d’une galerie. Le duo vient d’être auréolé d’un Bold Women Award, catégorie «Future», décerné par la Maison Veuve Cliquot. Focus sur une initiative salutaire.

Quand et comment a surgi cette idée de soutenir la scène artistique locale?

Diane van Impe: L’ idée s’est imposée à nous pendant la crise sanitaire. La péri- ode était particulièrement difficile pour les artistes dont les expositions étaient annulées en série. Nous constations leur isolement et la complexité de leur situation. Parallèlement, nous avons réalisé que beaucoup de personnes coincées chez elles souhaitaient faire l’acquisition d’une première œuvre. Mais souvent, elles étaient perdues, ne sachant pas par où commencer en raison d’une configuration assez opaque du marché de l’art. Nous nous sommes dit qu’il y avait quelque chose à faire à l’intersection de ces deux mondes, d’autant plus que la Belgique est un formidable hub pour les artistes, que ce soit par la qualité des collectionneurs ou l’attractivité des loyers.

Comment faites-vous pour sélectionner les artistes?

Florence Derck: Nous voyons un maximum d’expositions, nous regardons beaucoup Instagram et sommes attentives aux recommandations que peuvent nous faire des artistes avec qui nous travaillons déjà. Certains plasticiens nous contactent aussi en direct.

Une plateforme digitale ne promeut-elle pas une vision désincarnée de l’art?

F. D.: Le premier contact est digital, certes… Toutefois, la force de Demain Art est que lorsque quelqu’un a un coup de cœur en voyant une œuvre en ligne, il peut ensuite aller la découvrir dans l’atelier de l’artiste. Nous favorisons les rencontres afin que les amateurs puissent connaître les personnes et les histoires qui se cachent derrière une pièce.