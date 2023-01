De guerre en guerre

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Comment ne pas prêter attention à l’autorité d’Edgar Morin (Le Vif du 22 décembre)? Comment ne pas voir avec lui les risques dans le soutien américain d’une guerre par Ukraine interposée entre deux puissances impériales? Mais tout cela ne serait pas arrivé si le Kremlin et M. Poutine n’avaient pas, en 2014, annexé unilatéralement la Crimée et soutenu les républiques autoproclamées du Donbass puis tenté, en 2022, dans une opération militaire spéciale qui ne dit pas son nom, de faire tomber Kiev et le gouvernement ukrainien pour inféoder l’Ukraine tout entière. Cela avec le narratif douteux que l’Ukraine appartient à la Russie, malgré les garanties données à son indépendance en 1991. Quelle solution diplomatique possible quand le Kremlin persiste et signe dans ses intentions, annexe quatre oblasts et relance la guerre par des bombardements meurtriers, loin du champ de bataille? Nous n’avons cependant aucune haine des Russes, aucune ambition de violer l’intégrité territoriale de la Russie, seulement une détestation de la politique du Kremlin.