Cristal Park: Pierre Grivegnée se faisait payer au Luxembourg

L’ex-cheville ouvrière du défunt projet immobilier Cristal Park, à Seraing, s’est notamment fait payer 290 000 euros via sa société luxembourgeoise United By. Dépensés sans la moindre taxation.



Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Dans notre article consacré aux dépenses privées de Pierre Grivegnée réalisées avec des fonds de la société Speci (Le Vif du 12 janvier), nous écrivions, au conditionnel, qu’un montant total de 1,8 million d’euros aurait été transféré, entre 2014 et 2019, de Speci à la société luxembourgeoise United By, dont Pierre Grivegnée est actionnaire (à 75%) et qui a investi dans un projet d’écovillage en Italie. Ce montant apparaît dans un document remis par Speci au tribunal de l’entreprise de Liège. Il correspond au total des «mouvements» entre Speci et son fournisseur United By durant la période envisagée. Mais cela ne coïncide pas avec les paiements réellement effectués par Speci à United By, insiste Michael Schmetz, actionnaire (à 25%) et gérant de la société luxembourgeoise.

En effet, ce total inclut notamment une facture de 1,4 million d’euros, envoyée en avril 2015 par United By à Speci, facture qui n’a jamais été honorée. Dès lors, le total des montants réellement payés par Speci sur la période envisagée est de 410 420 euros. Le gérant de United By précise par ailleurs que les fonds utilisés pour investir 1,5 million d’euros dans le projet d’écovillage en Italie proviennent d’un groupe de cinq investisseurs privés belges, dont il fait partie, rassemblés par Pierre Grivegnée. Là où ça devient amusant, c’est que cette fameuse facture de 1,4 million d’euros était destinée à rémunérer Pierre Grivegnée pour son travail de «pilote» du projet Cristal Park. Au Luxembourg, donc. Si cette facture n’a pas été réglée, Speci en a par contre payé cinq autres entre décembre 2016 et août 2018, totalisant 290 420 euros, pour rétribuer Pierre Grivegnée. Comment ce dernier a-t-il récupéré cet argent? De deux manières, peu orthodoxes. D’une part, l’ex-cheville ouvrière du Cristal Park aurait réalisé des dépenses personnelles avec l’argent de United By via son compte courant interne à la société, atteignant 49 000 euros fin 2020. D’autre part, il aurait imputé à United By les frais importants occasionnés par le crash de son Aston Martin Vantage GT3 lors d’une course automobile en 2014.