Conte et queer

Cette année, saint Nicolas est un conteur libérateur. La Vénerie, portée par l’essentielle initiative de la maison Arc-en-Ciel de Liège, accueille, le 3 décembre, une drag-queen ou drag-king qui emmènera les enfants, à partir de 3 ans, dans l’univers de contes qui dégenrent, déstigmatisent, dédiscriminent. C’est Unique en son genre, lecture de quatre contes abordant toutes les formes de discrimination. A l’issue de chaque conte, un moment de réflexion. A l’issue des quatre, mise en commun et débat entre lecteur ou lectrice, enfants et adultes accompagnants. Pour cette première d’Unique en son genre en marge de la Saint-Nicolas, une surprise et un goûter de circonstance sont prévus, avec le saint Nicolas en guest. A noter, ces lectures ont lieu toute l’année, certaines dédiées aux ados ; il s’agit alors de lectures de lettres et témoignages.