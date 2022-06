Communes en souffrance

Deux communes flamandes sur trois s’attendent à devoir intervenir face aux répercussions de l’inflation élevée afin de garder l’équilibre financier d’ici à 2025, selon l’association des villes et communes flamandes. Pas encore d’augmentation des impôts locaux à l’ordre du jour mais une action sur les dépenses en personnel, par non-remplacement des départs ou report des recrutements non essentiels, outre un appel à un soutien de la part des pouvoirs fédéral et flamand, notamment pour le paiement des pensions des agents locaux.