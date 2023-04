Capotes gratuites à l’école?

Bientôt des distributeurs de préservatifs gratuits dans écoles? Et des pilules du lendemain disponibles dans les centres PMS? Telles sont deux des 23 recommandations du rapport de la commission nationale d’évaluation de l’interruption de grossesse, récemment transmis aux parlementaires, comme le notait La Libre. Ce rapport, dont le but est d’encourager des mesures pour diminuer le nombre de grossesses non désirées, plaide aussi pour l’organisation (réelle) de cours d’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle (Evras) à l’école et sur des sites Web de référence. La Chambre doit examiner ces propositions en commission le 19 avril. En attendant, la Fédération laïque des centres de planning familial a lancé un nouveau site, macontraceptiondurgence.be, où l’on trouve un questionnaire anonyme à remplir après un rapport sexuel non ou mal protégé, afin d’orienter au mieux les personnes à risque de grossesse mais qui souhaitent l’éviter.