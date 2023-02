Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Le nom d’Arnold Odermatt vous dit peut-être quelque chose. Cet ancien policier suisse, également amateur de photographie, a affolé l’art contemporain avec ses clichés pris sur les lieux d’accidents de voiture. Le tout pour un corpus fascinant, quelque part entre l’archive et l’œuvre d’art. Dans la foulée de cette œuvre inclassable, la galerie Fifty One lève le voile sur un homologue belge. Marcel De Baer était expert judiciaire (spécialisé en collisions) de 1961 à 1980, pour le parquet du district d’Audenarde. Présent sur les lieux d’accident de la route, il avait pour mission de restituer les circonstances du drame à l’aide de photos, de mesures et de dessins techniques. La galerie anversoise donne à voir des tirages d’époque augmentés de flèches, chiffres et autres notes qui éclairent ces tragédies du quotidien de façon poignante. Le commissariat de By Accident est assuré par le petit-fils de De Baer, Erik Bulckens.