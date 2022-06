Brussels Airport à la Flandre

Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Le contenu intégré souhaite enregistrer et/ou accéder à des informations sur votre appareil. Vous n’avez pas donné l’autorisation de le faire.

La N-VA veut en finir avec la tutelle fédérale sur l’aéroport national implanté à Zaventem, en terre flamande. Une régionalisation, synonyme de transfert à la Région flamande, serait aux yeux des nationalistes flamands la solution de bon sens. «En rendant l’aéroport flamand, il sera possible de travailler efficacement sur l’activation, le pourvoi des postes vacants et les travaux publics. Nous ne pouvons plus accepter que le gouvernement fédéral décide et que la Flandre paie», justifie le député fédéral Sander Loones.