Ben Laden, les routes du terrorisme

Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Le contenu intégré souhaite enregistrer et/ou accéder à des informations sur votre appareil. Vous n’avez pas donné l’autorisation de le faire.

On connaît tous Ben Laden le terroriste. L’ ancien dirigeant d’Al-Qaïda. L’ ennemi public numéro un. L’homme le plus recherché des Etats-Unis qui, après le 11 septembre 2001, distillait ses diatribes envers le monde occidental, tout en restant insaisissable. Mais qui était vraiment Oussama? C’est tout le sujet de ce documentaire en deux parties (diffusées l’une à la suite de l’autre), signé par la réalisatrice et productrice britannique Jenny Ash. Les gens changent et la guerre change les gens. Les Routes du terrorisme cherche les raisons de la colère et raconte Ben Laden à travers les témoignages de journalistes d’investigation, d’anciens agents de la CIA et du FBI mais aussi d’amis d’enfance et de compagnons d’armes. Notamment un expert en explosifs et le commandant moudjahidin qui l’a formé au combat. L’occasion de découvrir comment un mec timide, fan de foot («C’était un gentil garçon, je ne sais pas ce qui lui est arrivé»), dix-septième des 54 enfants d’un entrepreneur milliardaire, est devenu un djihadiste sans pitié.

J.B.

Documentaire de Jenny Ash. 8