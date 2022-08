Au secours, ils sont devenus fous!

Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Le contenu intégré souhaite enregistrer et/ou accéder à des informations sur votre appareil. Vous n’avez pas donné l’autorisation de le faire.

Qui ça? Nos dirigeants, nos politiques, nos financiers et militaires de haut vol, nos industriels…! Je lis que l’Allemagne préconise à tous ses habitants de faire des provisions d’eau et de conserves, de garder une vieille radio à piles… (Le Vif du 16 juin). Qu’il est question de refinancer des abris antiatomiques, de remettre en service 5 000 sirènes d’alerte à Berlin (90 millions d’euros). […] Pour les sirènes, d’accord s’il s’agit de prévenir la population d’une tornade ou autre menace écologique […] Mais contre les Russes? Tous ces crétins gouvernementaux ne savent-ils pas que cela ne servirait à rien? Certes, les «abrités» pourront vivre sous cloche trois semaines de plus que moi, mais après? En cas de guerre générale, les centrales nucléaires seront détruites en premier. Leurs radiations mortelles ajoutées à celles des bombes pollueront tout en Europe et ailleurs pour des milliers d’années! Ce sera l’hiver nucléaire, la fin de la vie sur Terre. Pour notre quotidien actuel, on nous pousse à acheter des voitures électriques, des objets connectés, la 5G… […] Jamais nous ne disposerons d’assez d’ électricité pour satisfaire ces besoins. […] Vendre, vendre! Et de l’électrique, surtout! La croissance, voilà tout ce qui compte pour les susnommés. […] Ils ne voient pas qu’on croule déjà sous les biens matériels. […] Personne ou presque n’ a le courage de dire qu’il faut retourner à la lenteur, au commerce local, aux «passe-vite» de nos grands-mères, à nos trancheuses à pain manuelles, aux petits jardins… Voilà le vrai, le seul moyen de soigner la Terre. […] Mais personne n’ ose en parler.