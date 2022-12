Ath: bye bye l’Unesco

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

A cause d’une poignée d’illuminés qui voient du racisme partout, la Ducasse d’Ath a été exclue du patrimoine immatériel de l’Unesco. Même ce qui relève du simple folklore et de notre histoire est encore trop pour ces gens qui, au nom de leur idéologie extrémiste, n’hésitent pas à faire table rase de ce qui relève d’un carnaval. Qu’attendent désormais ces «bons» esprits pour exiger le retrait de Manneken-Pis dont la statue est également de couleur très foncée? Par contre, les Blancs-Moussis de Stavelot, blancs des pieds à la tête, pourvus d’un énorme nez rouge, grognant tout en menaçant la foule, n’ont évidemment rien à craindre de ces censeurs car, selon eux, bien sûr, il n’y a de «racisme» que de la part des blancs à l’égard de ceux qui ne le sont pas et jamais le contraire. Franchement, vous avez dit bon sens?