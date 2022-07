Aide aux sinistrés: une gestion des dons mieux organisée?

Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Le contenu intégré souhaite enregistrer et/ou accéder à des informations sur votre appareil. Vous n’avez pas donné l’autorisation de le faire.

Vêtements, nourriture, produits d’hygiène, fournitures et meubles: un incroyable élan de générosité a permis à des centaines de sinistrés d’accéder immédiatement à des biens de première nécessité. Outre la création de plateformes destinées à coordonner la collecte et la distribution, c’est surtout dans les communes, à l’initiative d’associations ou de privés que la mobilisation a pris forme.

C’est le cas de l’asbl culturelle Collect’Actif. En lien avec la Croix-Rouge, l’équipe de bénévoles a rapidement mis en place un système de collecte de couvertures, lits de camps, oreillers, matelas, vêtements, produits d’hygiène et non périssable dans ses locaux situés à Molenbeek. C’est une autre asbl qui s’est chargée d’acheminer les dons vers les localités sinistrées. Une chaîne qui a bien fonctionné, selon le président de Collect’Actif, Abdessamad Bouakka. «Nous étions en contact avec la Croix-Rouge et cette autre asbl mais pas du tout avec les gens qui étaient sur le terrain et qui réceptionnaient les colis. Ce qui était une bonne chose car cela n’aurait servi à rien de multiplier les contacts et les interlocuteurs alors que nous n’étions pas utiles là-bas mais ici.»

Comme beaucoup d’autres points de collecte, l’association molenbeekoise s’est retrouvée submergée. «Surtout par les vêtements. On a dû demander d’arrêter de nous en apporter.» Des appels à cesser les dons avaient pourtant été relayés dans les médias et sur les réseaux sociaux mais le message n’est pas toujours bien passé.

Même constat sur le terrain. A Rochefort, où 1 500 ménages sur 5 600 sont considérés comme sinistrés, une partie des biens collectés n’a jamais trouvé acquéreur. Plutôt que de les stocker indéfiniment dans un entrepôt, la commune a préféré aménager une donnerie, exclusivement réservée aux victimes, dans des anciens garages. Après quelques mois, lorsque les besoins se sont moins fait sentir, la donnerie en question a été convertie en recyclerie, accessible à tous cette fois.

Des tonnes de dons en tout genre et des millions d’euros versés sur le compte de la Croix-Rouge. Selon les derniers chiffres livrés par l’organisme, qui n’a pas souhaité communiquer sur le volet organisationnel, sur les 44,2 millions récoltés, environ 39 millions ont été redistribués. La somme a été répartie selon les différents axes d’action définis: 6 millions ont servis à l’organisation de l’aide de première nécessité et à l’aide psycho- sociale, 4,7 millions à la distribution de repas et 3,2 millions aux centres d’hébergements. Via les CPAS, 6 millions ont été directement redistribués à 6 700 ménages, 14,3 millions consacrés au financement de projets locaux et 2,4 millions à l’aide aux écoles. Enfin, 750 000 euros ont été utilisés pour faire face aux besoins spécifiques liés à l’hiver. Il est prévu que l’aide soit prolongée jusqu’en juillet 2023. De son côté, la Fondation Roi Baudouin annonce avoir collecté près de cinq mille dons pour un total de 1,5 millions d’euros. Elle a également dégagé 500 000 euros de ressources propres. Le montant total a permis de soutenir 112 projets d’aide aux sinistrés.