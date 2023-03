futures agricultrices seront formées par Grass Ceiling (plafond d’herbe), une nouvelle initiative de l’Union européenne pour permettre aux femmes de développer leurs connaissances agricoles. Débuté en janvier 2023, pour une durée de deux ans, ce projet a pour objectif d’accroître l’influence des femmes dans les communautés rurales et agricoles par la promotion du développement durable et de l’égalité des genres. Il prendra la forme, dans plusieurs pays de l’UE, de laboratoires vivants utilisés pour étudier et comprendre les soutiens institutionnels nécessaires pour renforcer la présence des femmes dans ce secteur.