Sur la base d’un plan de vol de 8 000 heures par an, le coût horaire de vol d’un avion F35 est estimé à 30 000 euros. Une somme qui inclut tous les coûts directs et indirects tels que ceux de personnel, d’appui, d’infrastructures, etc.

(Source: ministère de la Défense)