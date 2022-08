Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Le contenu intégré souhaite enregistrer et/ou accéder à des informations sur votre appareil. Vous n’avez pas donné l’autorisation de le faire.

5 142 procès-verbaux ont été établis sur la route, en Flandre, pour conduite sans assurance, et 1 941 pour défaut de preuve d’assurance valable au cours du premier semestre de 2021 (derniers chiffres connus). Pour la Wallonie, les chiffres sont, respectivement, de 4 497 et 473 et, pour Bruxelles, de 620 et 860. Soit un total de 13 533.