En partenariat avec Rolex

Le « Science, Health and Technology Moment » met en avant les partenaires exceptionnels de Rolex : des témoins ainsi que des lauréats du prix Rolex à l’esprit d’entreprise, qui consacrent leur savoir scientifique à la protection de la planète et à l’amélioration du bien-être humain. Animés par l’esprit de découverte et avec l’aide de l’Initiative Perpetual Planet lancée en 2019, ces chercheurs exceptionnels explorent les limites du possible.

L’Initiative Perpetual Planet soutient un travail pionnier d’une valeur inestimable

Andrew Bastawrous (à droite) assiste au test de vue d’un jeune homme par l’équipe Peek Vision, dans le Dr Shroff’s Charity Eye Hospital en Inde. ©Rolex/Sébastien Agnetti

Depuis l’extraction de l’eau présente dans l’air jusqu’à la restauration de la vision humaine : depuis près d’un siècle, Rolex apporte son soutien à des chercheurs et des inventeurs pionniers. Un réseau qui aujourd’hui propose des solutions aux problèmes mondiaux de santé, de pollution et de déchets. Avec une recherche de pointe et une technologie ingénieuse, ils relèvent des défis qui paraissent insurmontables. L’Initiative Perpetual Planet de Rolex soutient leur intervention inestimable dans l’intérêt de l’avenir de l’humanité, et même de la planète tout entière.

Un soutien à l’innovation médicale qui change des vies

Les projets qui révolutionnent le monde médical figurent parmi les idées les plus audacieuses soutenues par l’Initiative Perpetual Planet de Rolex.

Dans une clinique du réseau Sehat Kahani, à Karachi au Pakistan, Sara Saeed (au milieu) discute avec une infirmière qui mène un rendez-vous en ligne. ©Rolex/Reto Albertalli

Dans son laboratoire NeuroRestore en Suisse, Grégoire Courtine, lauréat 2019 du Prix Rolex, avance à grands pas dans l’objectif qu’il s’est fixé : permettre à des personnes avec une lésion de la moëlle épinière de remarcher. Sa dernière avancée, le « pont numérique », relie le cerveau de patients paralysés à un dispositif implanté dans leur moëlle épinière. Ce dispositif convertit la pensée de ces patients en une stimulation électrique épidurale, ce qui leur permet de contrôler le mouvement de leurs jambes.

Grégoire Courtine, Lauréat Prix Rolex 2019. ©Rolex/Victoria Dawe Sara Saeed, Lauréate Prix Rolex 2019. ©Rolex/Reto Albertalli

De l’autre côté de la planète, en Australie, Mark Kendall, lauréat du prix Rolex en 2012 et inventeur d’un mini-patch qui inocule des vaccins à travers la peau, applique son expertise à la mise au point de capteurs miniatures. Ceux-ci sont invasifs et permettent d’établir des diagnostics précoces. Les médecins ont ainsi la possibilité d’offrir un traitement plus personnalisé à chaque patient.

Le professeur Mark Kendall (à droite) teste sur la peau d’un patient un sticker contenant des infos qui permettent une médication personnalisée. ©Rolex/Franck Gazzola

À 9000 kilomètres de là, au Pakistan, Sara Saeed, lauréate du Prix Rolex en 2019, apporte quant à elle des soins de santé jusqu’aux communautés démunies vivant dans des régions reculées. Là où Grégoire Courtine et Mark Kendall développent de nouvelles technologies, Sara Saeed utilise des outils plus familiers : son réseau de cliniques Sehat Kahani aide les femmes-médecins à pratiquer la télémédecine par le biais d’appels vidéo et d’examens médicaux numériques.

Des progrès pour la planète grâce à l’Initiative Perpetual Planet

Piyush Tewari s’adresse à une équipe de la SaveLIFE Foundation, qui s’est donné pour mission de réduire le nombre de décès dus aux accidents de la route en Inde. ©Rolex/Kesara Ratnavibhushana

En 2019, l’humanité a produit quelque 460 millions de tonnes de plastique. Un volume qui pourrait tripler d’ici 2060. Seulement 9% de ce plastique produit est recyclé, la majeure partie finit dans des décharges, et 22%, dû à une mauvaise gestion, polluent la terre, les cours d’eau et les océans.

L’entrepreneure Miranda Wang, lauréate du Prix Rolex en 2019, s’est inspirée par la visite d’une usine de traitement du plastique réalisée dans le cadre d’une sortie scolaire. Les expériences menées avec des bactéries mangeuses de plastique s’étant révélées impossibles à reproduire à grande échelle, Miranda Wang a opté pour une technologie de recyclage permettant de transformer les plastiques sales et à usage unique en produits chimiques utilisables. « Les gens ont l’incroyable talent d’innover dans les moments dans lesquels cela est nécessaire », dit-elle.

Miranda Wang (à gauche) avec une collègue dans l’usine de recyclage de déchets à San José, USA. Cette usine transforme des déchets de plastique en produits utiles. ©Rolex/Bart Michiels

Avec l’aide de l’Initiative Perpetual Planet de Rolex, Miranda Wang et sa meilleure amie Jeanny Yao ont fondé la société Novoloop pour commercialiser cette technologie. La construction d’une usine pilote en Inde a débuté en janvier 2024. Trois mois plus tard, l’usine était déjà totalement opérationnelle. Novoloop mène également une étude préliminaire d’ingénierie et sera capable à même de traiter 20.000 tonnes de déchets plastiques par an.

Miranda Wang, Lauréate Prix Rolex 2019. ©Rolex/Bart Michiels

D’autres lauréats du Prix Rolex utilisent des nouvelles technologies pour aider les personnes les plus touchées par le changement climatique. Majik Water, la société de l’entrepreneure sociale kenyane Beth Koigi (lauréate du Prix Rolex en 2023), installe des générateurs d’eau atmosphérique dans des régions où la sécheresse met en péril la vie des populations. Selon les conditions, ces générateurs extraient l’humidité et permettent de produire jusqu’à 20.000 litres d’eau potable par mois.

Beth Koigi sur le site de panneaux solaires qui alimentent en électricité les générateurs d’eau atmosphérique dans le camp de réfugiés Kakuma au Kenya. ©Rolex/Eva Diallo

Ailleurs en Afrique, Felix Brooks-Church, lauréat du Prix Rolex en 2021, œuvre à résoudre le problème de la malnutrition. Lancé en Tanzanie, son projet a été étendu au Rwanda, au Kenya, au Malawi et au Mozambique, et c’est maintenant au tour de l’Éthiopie. Son entreprise sociale Sanku installe des machines de dosage chez de petits meuniers locaux. Ce dispositif ajoute des nutriments essentiels tels que de la vitamine B12, du zinc, de l’acide folique et du fer à la farine. Pour Felix Brooks-Church, une alimentation saine est en effet un droit humain fondamental « au même titre que le logement, la sécurité et l’eau ».

L’entrepreneur social Felix Brooks-church en compagnie d’ouvriers qui ajoutent de précieux nutriments à la farine produite par le moulin Upangwa à Dar es Salaam, en Tanzanie. ©Rolex/Reto Albertalli

Des données qui sauvent des vies sur les routes

L’innovation ne passe pas toujours par la technologie. Piyush Tewari, lauréat du Prix Rolex en 2010, sécurise les routes indiennes grâce à une approche fondée sur les données. Ébranlé par le décès prématuré d’un jeune cousin, mort dans un accident de la route parce que personne n’était venu lui porter secours, Piyush Tewari a créé la Fondation SaveLIFE (SLF) dans le but de réduire le lourd tribut humain sur les routes du pays. La fondation transforme les tronçons les plus accidentogènes en Zero Fatality Corridors. Sur l’axe Mumbay-Pune, ils ont ainsi éliminé quelque 3500 difficultés sur une distance de 100 kilomètres. Au cours des quatre années qui ont suivi, le nombre d’accidents mortels sur ce tronçon a diminué de 52%. Les réparations ainsi effectuées par la SLF profitent directement à environ 2886 personnes, et indirectement à 41,88 millions de personnes. La Fondation a également dispensé des formations en premiers secours à des dizaines de milliers de policiers et de bénévoles. Piyush Tewari a estimé que les personnes formées ont déjà pu apporter de l’aide et transporter à l’hôpital 1,82 million de blessés de la route.

Beth Koigi, Lauréate Prix Rolex 2023. ©Rolex/Eva Diallo

L’Initiative Perpetual Planet de Rolex permet de donner accès aux soins ophtalmologiques

Le soutien de l’Initiative Perpetual Planet de Rolex permet aux habitants de zones rurales de bénéficier d’examens oculaires. En 2011, l’ophtalmologue Andrew Bastawrous démissionnait de son emploi au sein du Service national de santé britannique pour s’installer au Kenya, avec la volonté de permettre aux habitants de ce pays d’accéder aux soins ophtalmologiques. Un an plus tard, il créait sa société Peek Vision, qui lui a valu le prix Rolex en 2016. Ce prix a changé l’échelle de son projet et lui a permis de lancer Peek Acuity, une application qui teste la vue des gens à l’aide d’un téléphone portable. Les personnes dépistées sont ensuite orientées vers un spécialiste. Un demi-million de personnes par mois subissent ces examens de la vue. Peek a récemment franchi le cap des 10 millions de personnes examinées. Le projet est déjà actif dans 12 pays d’Afrique et d’Asie. Avec l’aide de la marque horlogère suisse, Peek souhaite l’étendre à tout le Népal d’ici 2028.

1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10

Rolex soutient des personnes et organisations qui recherchent et développent des solutions aux problèmes de la planète et qui ainsi contribuent à rendre le monde meilleur et à préserver la planète pour les prochaines générations. Dans cette série Le Vif met leurs efforts en lumière. Le Vif a réalisé ces articles en toute indépendance rédactionnelle.

Mark Kendall, Lauréat Prix Rolex 2012. ©Rolex/Franck Gazzola

Découvrez ici l’article précédant dans cette série : À la trace des animaux avec le CyberTracker de Louis Liebenberg