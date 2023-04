Yémen: une « opportunité sérieuse » de retrouver la paix selon l’ONU

Une telle opportunité ne s’était plus présentée depuis 8 ans, d’après l’Organisation des Nations Unies.

Un an après l’accord pour une trêve sous les auspices de l’ONU, le Yémen est encore une fois à un tournant. La trêve a continué à produire des résultats malgré son expiration il y a six mois et les parties s’engagent vers les étapes suivantes », est-il ressorti d’une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU. « Nous n’avons pas vu une telle opportunité sérieuse pour faire des progrès pour mettre un terme à ce conflit depuis huit ans ».

Pays le plus pauvre de la péninsule arabique, le Yémen est dévasté depuis 2014 par un conflit qui oppose les Houthis, des rebelles soutenus par l’Iran et les forces pro-gouvernementales, appuyées par une coalition militaire dirigée par l’Arabie saoudite voisine. Le gouvernement et les rebelles ont procédé ces derniers jours à un échange important de près de 900 prisonniers, dans un contexte d’espoirs de paix grandissants dans ce conflit qui a plongé le pays dans l’une des pires crises humanitaires au monde.

La semaine dernière, une délégation saoudienne, accompagnée de médiateurs omanais, s’était rendue à Sanaa pour des pourparlers visant à relancer la trêve et à jeter les bases d’un cessez-le-feu plus durable. Saluant ce « dialogue constructif », l’émissaire de l’ONU pour le Yémen a noté qu’un « environnement régional encourageant va renforcer les efforts de paix ». Mais « le vent peut encore tourner si les parties ne font pas d’avancées plus audacieuses vers la paix », a-t-il mis en garde. « Ne nous faisons pas d’illusion. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour construire la confiance et faire des compromis. Les parties ne doivent pas laisser passer ce moment sans parvenir à un accord », a-t-il insisté.