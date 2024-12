Xi Jinping considère «les Chinois des deux côtés du détroit comme une seule famille» et menace à nouveau Taïwan

Lors de son discours à la nation du Nouvel An, Xi Jinping a réitéré sa volonté d’annexer Taïwan.

Le président chinois Xi Jinping a estimé mardi que «personne ne peut arrêter» la «réunification» avec Taïwan, lors d’un discours à la nation du Nouvel an.

«Les Chinois des deux côtés du détroit de Taïwan sont une seule famille. Personne ne peut rompre nos liens de sang et personne ne peut arrêter la tendance historique de la réunification de la mère patrie», a-t-il déclaré dans ce discours diffusé par les médias d’État. La Chine et Taïwan coexistent depuis 1949 avec des gouvernements distincts, mais Pékin revendique l’île comme partie intégrante de son territoire et n’exclut pas de recourir à la force pour en prendre le contrôle.

153 avions en 25 heures

Pékin a intensifié la pression militaire et politique sur Taipei ces dernières années, en envoyant régulièrement des navires de guerre ou encore des avions de combat aux alentours de Taïwan. En octobre, Taïwan avait déclaré avoir détecté un nombre record de 153 avions militaires chinois en 25 heures, après que Pékin a organisé des exercices à grande échelle qu’il a qualifiés d’«avertissement sévère» à l’encontre des «forces pro-indépendance de Taïwan».

Washington est depuis longtemps l’allié le plus important de Taipei et son plus grand fournisseur d’armes, ce qui suscite la colère de Pékin. Les Etats-Unis maintiennent historiquement une politique d' »ambiguïté stratégique » à propos d’une éventuelle intervention militaire si Taïwan était attaqué par la Chine.