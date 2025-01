Violences en RDC: plus de 100 morts dans les combats à Goma, près d’un millier de blessés

Le M23 et ses alliés rwandais ont pris la ville de Goma, à l’est de la RDC, par la violence. Les combats ont fait plus de 100 morts et un millier de blessés, tandis que plus 500.000 personnes ont été déplacées depuis début janvier.

Les combats dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC) ont fait plus de 500.000 déplacés depuis début janvier, a déclaré mardi la ministre congolaise des Affaires étrangères. « La situation humanitaire continue à se dégrader avec plus de 500.000 nouveaux déplacés supplémentaires dans les provinces du nord et du Sud-Kivu au mois de janvier uniquement », a indiqué Thérèse Kayikwamba Wagner lors d’une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU.

Les combats à Goma, grande ville du pays, ont fait plus de cent morts et près d’un millier de blessés, selon un décompte de l’AFP établi mardi soir à partir des bilans des hôpitaux. Dix-sept soldats de la force régionale d’Afrique australe (SAMIRDC) et de la mission onusienne (Monusco), présentes dans la région en soutien à l’armée congolaise, ont été tués ces derniers jours dans ces combats.

Quelques semaines au M23 pour atteindre Goma

Il n’aura fallu que quelques semaines au M23 et à ses alliés rwandais pour atteindre Goma, après l’échec d’une médiation RDC-Rwanda sous l’égide de l’Angola mi-décembre, et y entrer dimanche soir. Ils encerclaient déjà quasiment la ville depuis plusieurs jours, avec comme seules voies de sortie le lac Kivu au sud et la frontière rwandaise à l’est.

Félix Tshisekedi ne s’est pas exprimé depuis le début de la crise. Son gouvernement a dénoncé une « déclaration de guerre du Rwanda », tout en assurant vouloir « éviter le carnage ». Kinshasa et Kigali ont coupé ces derniers jours toute relations diplomatiques en rappelant leurs diplomates respectifs.

L’ONU, les Etats-Unis, la Chine et l’Union européenne ont appelé Kigali à retirer ses forces de la région et à la cessation des hostilités. L’Union africaine a appelé au « plein respect » de « l’intégrité territoriale de la RDC » sans toutefois mentionner le Rwanda.

Les hauts responsables du M23 (« Mouvement du 23 mars ») ont indiqué à la presse qu’ils s’exprimeraient mercredi, sans donner plus de précisions à ce stade.