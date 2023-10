Vers un nouveau gouvernement au Luxembourg

Journée électorale au Grand-Duché : les Luxembourgeois était appelés aux urnes ce dimanche. Le gouvernement sortant perd sa majorité et ne pourrait pas briguer un troisième mandat.

736 sur 739 bureaux de votes (99,8% des voix) sont dépouillés et le score est presque confirmé : il n’y aura pas de coalition Gambia III (rouge, bleu et vert, les couleurs des trois partis au pouvoir et du drapeau de la Gambie).

Le DP (libéraux) et le LSAP (socialistes) obtiennent près de 19% des voix. Les Verts 8,5%. Les deux premiers gagnent légèrement sur leur score de 2018 (respectivement de 16,9 et 17,6%), mais les Verts perdent près de la moitié de leurs votes (plus de 15% en 2018). Ensemble, ils n’ont donc plus la majorité parlementaire.

Le CSV (parti chrétien-social du peuple) sort comme le gagnant, avec plus de 29% des voix. Une légère avancée (+1 point de pourcent) par rapport à 2018.

Vote « contestataire » : pas de vagues

La classe politique craignait un vote contestataire, c’est-à-dire pour des nouveaux partis ou pour des partis extrêmes. Mais il n’y a pas eu de vote massif pour ces entités. L’extrême droite (ADR) passe de 8 à 9%, l’extrême gauche (Déi Lénk) perd même 1,5 point de pourcent (de 5,5 à 4% environ). Les pirates font du surplace avec environ 6,5%. Le nouveau parti Fokus! (centre) fait environ 2,5%, Volt (mouvement « paneuropéen ») 0,19% et Liberté – Fräiheet ! (fondé par un ancien d’ADR) un peu plus de 1%.