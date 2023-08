USA, Japon et Corée du Sud condamnent le « comportement dangereux et agressif » de la Chine

Les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud ont condamné le « comportement dangereux et agressif » et les « revendications maritimes illégales » de la Chine en matière maritime, dans un communiqué commun publié vendredi sur fond de tensions entre Pékin et les Philippines autour d’un atoll disputé.

Nous nous opposons fermement à toute tentative unilatérale de changer le statu quo dans les eaux de la région indo-pacifique », déclarent les dirigeants des trois pays, réunis pour un sommet inédit à Camp David, en ajoutant: « Nous réaffirmons l’importance de la paix et de la stabilité dans le détroit de Taïwan. »

Les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud vont renforcer leur coopération militaire, ce qui passera notamment par un « programme d’exercices conjoints sur plusieurs années » ainsi qu’un « engagement » à se consulter dans des situations de crise, a assuré le principal conseiller à la sécurité de la Maison Blanche, Jake Sullivan en début de journée.

Les trois États vont notamment se doter d’un mécanisme de consultation commun pour coordonner leurs réactions face aux menaces dans la région Indo-Pacifique ou contre l’un d’entre eux, a annoncé vendredi le président américain Joe Biden. « Nous aurons une ligne d’urgence pour partager l’information et coordonner nos réactions chaque fois qu’il y aura une crise dans la région ou affectant l’un de nos pays », a déclaré M. Biden à la presse aux côtés du Premier ministre japonais Fumio Kishida et du président sud-coréen Yoon Suk Yeol à Camp David, près de Washington.