Sanctions contre la Russie: Bruxelles propose aux 27 de plafonner le prix du pétrole russe

Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a proposé aux pays de l’Union européenne de plafonner le prix du pétrole russe.

La Commission européenne a proposé ce mercredi aux Etats membres de l’UE de plafonner le prix du pétrole russe et d’ajouter de nouvelles restrictions aux échanges commerciaux avec la Russie, a annoncé sa présidente Ursula von der Leyen.

« Nous isolons et nous frappons encore plus l’économie de la Russie » face à la nouvelle escalade de Moscou en Ukraine, notamment l’organisation des référendums d’annexion, a expliqué la présidente de l’exécutif européen. « Nous sommes déterminés à faire payer le Kremlin pour cette nouvelle escalade » des tensions, a affirmé l’Allemande, à la suite des référendums d’annexion, de l’annonce d’une mobilisation partielle et des menaces nucléaires répétées par le président russe Vladimir Poutine.

Concernant le pétrole russe, source de revenu pour la « machine de guerre » du Kremlin, la Commission avance une base juridique pour un plafonnement des prix. Le principe en avait été décidé par le G7 au début du mois. Ces nouvelles mesures doivent encore être approuvées à l’unanimité par les Vingt-Sept pour être adoptées.