Pour aborder des questions de défense, les membres du Conseil européen ont choisi un salle de mariages en province de Liège.

Les 27 chefs d’Etat et de gouvernement européens, membres du Conseil européen, se réuniront en sommet informel au château de Limont, en province de Liège, à l’occasion d’une retraite le 3 février prochain. Le président du Conseil européen, Antonio Costa, l’a annoncé lundi. Cette « retraite informelle » avait été annoncée lors du dernier sommet européen en décembre. Les autorités belges et les services d’Antonio Costa cherchaient un lieu approprié permettant aux dirigeants européens de s’isoler. Ce sera donc le château de Limont, un édifice du 18e siècle situé près de Waremme, à une heure de Bruxelles.

Selon la lettre d’invitation diffusée lundi, l’objectif de cette journée sera de préparer les décisions à prendre dans le domaine de la défense. Ce sujet sera ensuite abordé à nouveau lors du Conseil européen du mois de juin. Il s’agira aussi de la première rencontre après l’entrée en fonction du président américain Donald Trump. « Je pense que nous partageons la même évaluation des menaces auxquelles l’Europe est confrontée », affirme Antonio Costa dans l’invitation. L’invasion de l’Ukraine par la Russie a ramené une « guerre de haute intensité » sur le continent européen, et est couplée à des campagnes de déstabilisation contre les Etats membres, poursuit-il. Les discussions se fonderont sur deux principes de base: l’Europe doit assumer une plus grande responsabilité en ce qui concerne sa propre défense; et les Etats membres ont un intérêt commun à coopérer davantage au niveau européen. Le secrétaire général de l’Otan se joindra aux 27 dirigeants européens à la mi-journée. En soirée, le Premier ministre britannique, Keir Starmer, arrivera sur place pour un dîner de travail en vue d’un sommet entre l’UE et le Royaume-Uni plus tard cette année.