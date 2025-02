Les droits de douane sur les produits européens, «c’est pour très bientôt», assure Trump

Après la mise en application, samedi, de droits de douanes sur les produits canadiens, mexicains et chinois, Donald Trump réitère sa volonté de taxer davantage les importations européennes.

Le président américain Donald Trump a assuré, dimanche, que les produits européens seront « très bientôt » à leur tour visés par des droits de douane, après ceux qu’il a imposés sur les produits provenant du Canada, du Mexique et de la Chine.

« Ils profitent réellement de nous, vous savez, on a un déficit de 300 milliards de dollars. Ils ne prennent ni nos voitures ni nos produits agricoles, quasiment rien et nous prenons tout, des millions de voitures, des niveaux énormes de produits agricoles », a-t-il expliqué à la presse. « Je n’ai pas de calendrier, mais c’est pour très bientôt« .

Le Canada conteste

Le Canada va contester, devant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), les nouveaux droits de douane imposés par les Etats-Unis de Donald Trump, a fait savoir, dimanche, une source gouvernementale canadienne. « Le gouvernement canadien considère clairement que ces droits de douane constituent une violation des engagements » des Etats-Unis auprès de l’OMC et de l’accord de libre-échange qui les lient, l’ACEUM, a ajouté ce responsable, qui a précisé que le Canada allait aussi déposer un recours dans le cadre de cet accord dont le Mexique fait également partie.

Ottawa a publié, dimanche, la première liste de 1.256 produits américains qui seront concernés par des droits de douane dès mardi pour une valeur totale de 30 milliards de dollars canadiens (un peu plus de 20 milliards de dollars américains). Cela concerne notamment les cosmétiques, les pneus, les outils, les meubles, le café, le vin ou encore les produits laitiers et les fruits. Une deuxième série de produits devrait être annoncée dans les semaines à venir, pour un montant total pouvant atteindre 155 milliards de dollars canadiens (106 milliards de dollars américains).

« Notre espoir est que les décisions que nous avons déjà prises seront suffisantes pour persuader les Etats-Unis de se détourner du mauvais chemin qu’ils ont choisi et vont nous contacter pour travailler ensemble vers un état normal de relations« , a ajouté ce responsable. « Dans le cas contraire, le Premier ministre et d’autres membres du gouvernement ont déjà indiqué que toutes les options restaient sur la table et qu’il existe une série de mesures additionnelles qui sont envisagées. »