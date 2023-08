Importation de gaz russe vers l’UE: où en est-on? (infographies)

Si l’ONG Global Witness relève une hausse de 40% des importations de GNL russe depuis le début de l’invasion en Ukraine, la Commission assure que les importations totales de gaz ont chuté depuis 2021.

Global Witness relevait mercredi que les importations européennes de gaz russe avaient augmenté de 40% depuis le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Le porte-parole de la Commission Tim McPhie a tenu à rappeler que les importations totales de gaz, y compris le GNL donc, avaient drastiquement baissé. Elles sont passées de 155 milliards de mètres cubes (mmc) en 2021 à 80 mmc en 2022 et ont chuté à 21 mmc au premier semestre 2023.

Le gaz provenant de Russie ne représenterait plus qu’une part de 15% des importations européennes, contre 45% au début du conflit. En ce qui concerne le gaz naturel liquéfié, quelque 13,5 mmc de GNL russe ont été importés dans l’UE en 2021, pour 19,3 mmc en 2022 et 10,8 mmc entre janvier et juillet 2023, d’après les chiffres de la Commission. « Même si les volumes de GNL ont augmenté, leur niveau et leur part dans nos importations globales d’énergie restent relativement faibles par rapport à ce qu’ils étaient il y a 18 mois », a déclaré M. McPhie.

L’ONG Global Witness avait également relevé que l’Espagne et la Belgique étaient les deux plus gros importateurs de GNL russes après la Chine. Une situation qui s’explique en partie par la présence de terminaux, notamment au port de Zeebruges, desservant ensuite d’autres pays.

La Commission souhaite s’emparer de cette problématique, a dit son porte-parole. La baisse des importations de gaz russe s’est accompagnée d’une augmentation de la part du gaz américain dans les importations européennes. La Norvège a également augmenté ses livraisons de gaz russe.