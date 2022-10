Turquie: Erdogan propose un référendum sur le port du voile

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a proposé samedi un référendum sur un changement constitutionnel pour garantir le droit de porter un voile dans la fonction publique, les écoles et les universités lors d’une intervention télévisée.

Le débat sur le port du voile s’est récemment enflammé en Turquie à l’approche des élections présidentielles et législatives prévues en 2023. A majorité musulmane, mais ayant inscrit la laïcité dans sa Constitution, la Turquie a été longtemps été un pays où le port du voile était interdit dans la fonction publique, les écoles et les universités. Mais les restrictions concernant le port du voile ont été levées en 2013 par le gouvernement de M. Erdogan.

Un référendum sur le port du voile ?

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a remis le sujet sur le tapis en proposant ce samedi un référendum sur un changement constitutionnel pour garantir le droit de porter un voile dans la fonction publique, les écoles et les universités lors d’une intervention télévisée. « Si tu as le courage, viens, soumettons ceci au référendum (…) Que la nation prenne la décision« , a lancé le chef de l’Etat turc.

En réponse au président turc, M. Kilicdaroglu, chef du principal parti d’opposition, a rejeté samedi soir l’idée d’un référendum en lui reprochant « d’imiter » le dirigeant nationaliste hongrois Victor Orban, devenu l’icône des droites dures. « As-tu l’intention d’imiter Orban, Erdogan? (…) D’où tu sors le référendum? Si tu ne fuis pas, cette question sera résolue. Les hommes ne pourront plus avoir leur mot sur les vêtements des femmes. As-tu ce courage? », a-t-il tweeté.

📌Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başörtüsü için Kılıçdaroğlu'na referandum çağrısı:



💬Sıkıyorsa gel bu işi referanduma götürelimhttps://t.co/Kn1P00Ll8k pic.twitter.com/yFEnPJAKND — T24 (@t24comtr) October 22, 2022

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Le protecteur des Musulmans contre « des élites » laïques

Le président turc se présente souvent comme le protecteur des Musulmans contre « des élites » laïques, laissant entendre que sans lui, des « acquis » comme la levée des restrictions du port du voile, seront mis en danger. A la différence des années 1990, où le port du voile provoquait de vifs débats, aucun mouvement politique ne propose aujourd’hui son interdiction en Turquie. « Nous avons eu des erreurs dans le passé à propos du voile… Il est temps de laisser derrière nous cette question », a lancé début octobre M. Kilicdaroglu, à la tête du CHP (Parti républicain du peuple, social-démocrate) et proposé une loi pour garantir le droit de porter un voile.

Créé par le fondateur de la Turquie moderne, Mustafa Kemal Ataturk, le CHP est connu pour être un ardent défenseur de la laïcité. Selon des observateurs, M. Kilicdaroglu aurait ainsi voulu montrer aux électeurs conservateurs –votant traditionnellement pour l’AKP, le parti de M. Erdogan– qu’ils n’avaient rien à craindre en cas de changement de pouvoir. Face à cette tentative de récupérer les votes des conservateurs, M. Erdogan a riposté début octobre en appelant à un changement constitutionnel à ce sujet.

Dans le texte que le chef de l’Etat turc propose désormais de soumettre au référendum, il y aura aussi une disposition anti-LGBT, visant à « renforcer la protection de la famille », a-t-il annoncé sans donner plus de détails. « Une famille forte veut dire une nation forte. (…) Est-ce qu’il peut y avoir des LGBT dans une famille forte? Non », a-t-il martelé. « En tant que représentant de la volonté du peuple, protégeons notre nation des attaques des courants déviants et pervers », a-t-il ajouté.