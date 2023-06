Suède: des militantes écologistes badigeonnent de peinture un tableau de Monet

Deux militantes écologistes ont étalé de la peinture rouge sur la vitrine protégeant un tableau de Claude Monet, avant d’y coller leurs mains, au musée national de Stockholm.

Les femmes, âgées d’environ 25 et 30 ans, ont été arrêtées », a souligné la police. L’organisation Återställ Våtmarker (« Restitue les Zones Humides ») a revendiqué cette action auprès de l’AFP. L’oeuvre de Claude Monet en question est « Le Jardin de l’artiste à Giverny » (1900).

Le tableau est en train d’être « examiné par l’équipe de conservation du musée pour voir s’il a été endommagé », a déclaré le musée dans un communiqué. Selon sa porte-parole Hanna Tottmar, l’équipe espère avoir « plus d’informations » à ce sujet d’ici à jeudi.

Återställ Våtmarker a diffusé une vidéo dans laquelle on peut voir deux femmes, l’une infirmière et l’autre étudiante pour le devenir, badigeonner de peinture rouge la vitrine derrière laquelle se trouve l’oeuvre. Elles scandent, en choeur « la situation climatique est urgente ! » et « notre santé est menacée ! ».

Emma & Maj, sjuksköterska respektive sjuksköterskestudent, idag i aktion på Nationalmuseum. Läget är så jäkla kritiskt. Därför satte de röda handavtryck & limmade fast sig på skyddsglaset på Monets kända tavla Konstnärens trädgård i Giverny. #återställvåtmarker pic.twitter.com/Gr0bFzqHDX — Återställ Våtmarker (@vatmarker) June 14, 2023

Dans un entretien avec l’AFP, l’organisation a accusé le gouvernement suédois de ne pas respecter ses engagements internationaux en termes de politique environnementale. « Nous devrions réduire nos émissions de 31%. Mais nos émissions continuent d’augmenter. C’est scandaleux », s’est indignée Helen Wahlgren, la porte-parole du groupe.