Quels pays ont le plus aidé l’Ukraine depuis le début de la guerre ? (cartes interactives)

L’Union Européenne et les pays du G7 ont déjà déboursés près de 24 milliards d’euros en soutien à l’Ukraine. Les États-Unis sont responsables d’une grande partie de ce montant, mais les pays de l’Est ont en fait été plus généreux : tour d’horizon de ce que chaque pays a donné depuis le début de la guerre.

L’institut allemand Kiel, spécialisé dans l’économie mondiale, a créé une base de données reprenant les fonds débloqués rendus publics par les pays de l’Union Européenne et du G7 pour soutenir l’Ukraine, jusqu’au 23 avril. Cette base a mis en évidence l’aide importante des Etat- Unis : plus de 10 milliards (en euros). Cela représente presque la moitié de l’aide totale comptée par l’institut : près de 24 milliards d’euros. Et ce 6 mai, la première puissance mondiale annonçait 150 millions de dollars d’aide militaire supplémentaire, comprenant principalement artilleries et radars. Ce sont eux qui ont fourni le plus d’armes et d’équipements militaires en Ukraine jusqu’à présent, pour une somme de plus de 3 milliards d’euros.

Joe Biden a exprimé qu’il souhaitait que le Congrès vote un nouveau plan d’aide qui s’élève à 33 milliards de dollars. Parmi ce montant, 20 seront consacrés au matériel militaire, 8,5 au soutien de l’économie et enfin 3 milliards iront dans l’aide humanitaire.

La France a quant à elle annoncé une nouvelle aide militaire de 300 millions d’euros, qui élèvera leur aide totale à 2 milliards d’euros comme l’a précisé le Président tout juste réélu. La carte ci-dessus ne reprend en effet que les fonds débloqués par les gouvernements, sans les aides de l’Union Européenne, ce qui explique qu’il ne s’agit pas d’1,7 milliard pour la France. L’unique pays membre de l’Union Européenne à n’avoir actuellement apporté aucun soutien à l’Ukraine est la Bulgarie.

Du point de vue du PIB, l’Estonie bien plus généreuse que les Etats-Unis

Au-delà de s’arrêter aux montants donnés en soutien à l’Ukraine, l’institut Kiel a mis en perspective les PIB de chaque pays. Il s’avère qu’en considérant la taille des économies, les pays de l’Est ont été nettement plus généreux. L’Estonie se démarque tout particulièrement avec une aide représentant 0,8% de son économie. À titre comparatif, les 10 milliards des Etats-Unis représentent 0,05% de leur PIB.

Sarah Duchêne