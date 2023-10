Passant par l’Egypte, des camions d’aide humanitaire avancent vers Gaza

Le convoi d’aide à Gaza « ne doit pas être le dernier »

« Le premier convoi ne doit pas être le dernier », a prévenu samedi le patron de l’humanitaire de l’ONU Martin Griffiths, présent au Caire pour un « Sommet pour la paix », après le passage de 20 camions de l’Egypte vers Gaza assiégée et pilonnée par Israël.

« Je suis confiant que ce chargement sera le début d’un effort durable pour fournir des biens essentiels (notamment de la nourriture, de l’eau, des médicaments et du carburant) aux Gazaouis de façon sécurisée, inconditionnelle et sans obstacle », a-t-il ajouté, alors que les cargaisons de samedi ne contiennent, selon les médias égyptiens, que de l’aide alimentaire et médicale et non du carburant, vital dans la bande de Gaza dont l’unique centrale électrique est à l’arrêt.